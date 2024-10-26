Помимо жителя Эстонии, на таком же уровне было еще два победителя – игроки из Германии и Швеции также выиграли почти по 700 000 евро каждый. Джекпот вчера не был разыгран, поэтому прогнозируемый главный приз розыгрыша в следующий вторник составит 59 миллионов евро.

Это уже седьмой крупный выигрыш Eurojackpot в Эстонии за этот год. Ранее были два победителя на уровне 5+1 и четыре победителя на уровне 5+0. Весна оказалась особенно удачной для эстонских игроков Eurojackpot: 19 апреля два игрока выиграли почти 110 000 евро в одном розыгрыше, а с разницей в несколько недель в мае выиграли еще 127 000, 657 000 и 161 000 евро.

За девять месяцев этого года Eesti Loto выплатила государству налога на азартные игры в общей сложности более 15 миллиона евро. За тот же период Eesti Loto выплатила выигрышей на сумму почти 31,6 миллионов евро.