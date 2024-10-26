Всю жизнь вместе «Это была судьба»: пара из Эстонии отметила 70 лет со дня свадьбы

«Свадьбы не было. Приехали домой, родители что-то приготовили, стол накрыли и всё, - вспоминает теперь 89-летняя Тийу далекий день свадьбы. - Церемонию провел пожилой мужчина. Он читал так же прекрасно, как пастор. Не касался страны, не касался никого. Он умел так говорить».

На вопрос, была ли у невесты все-таки белая фата, Тийу начинает смеяться: «Не было. В то время это было запрещено. Кольцами также нельзя было обмениваться». Такое было время. Сталин умер, но его эпоха - нет. Однако кольца для подтверждения брака паре все-таки достались - от родителей - и теперь они уже переданы потомкам.