Орнитолог: в Эстонии птиц становится все меньше

- В городах сейчас к прудам собираются водоплавающие птицы, любящие хлеб. Чем же вредно для них поедание обработанных продуктов?

- Кормить птиц хлебом нельзя. Из-за хлеба они недополучают витамины и другие микроэлементы, которые получают из пищи в природе. Хлеб особенно вреден молодым птицам: у них могут развиться пороки, и некоторые из них так и не смогут взлететь.