Из-за активной вырубки лесов и сельского хозяйства численность большинства видов птиц в Эстонии снижается. Численность енотовидных собак и лис, которые охотно охотятся на птиц, растет из-за масштабных вырубок и распространения вакцин. Орнитолог Марко Мяги отмечает, что иногда люди, сознательно или неосознанно, тоже вредят птицам, предлагая им неподходящую пищу.
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Орнитолог: в Эстонии птиц становится все меньше
- В городах сейчас к прудам собираются водоплавающие птицы, любящие хлеб. Чем же вредно для них поедание обработанных продуктов?
- Кормить птиц хлебом нельзя. Из-за хлеба они недополучают витамины и другие микроэлементы, которые получают из пищи в природе. Хлеб особенно вреден молодым птицам: у них могут развиться пороки, и некоторые из них так и не смогут взлететь.