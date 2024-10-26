Эксперт: как продать неликвидную квартиру, превратив ее недостатки в достоинства?

Если в квартире произошел пожар, требуются более тщательные действия. Необходимо выбросить всю мебель, снять обои и напольные покрытия, обработать все поверхности дезинфицирующим средством, чтобы избавиться от неприятного запаха.

Третье: продемонстрируйте спрос

Если пришедший на просмотр человек чувствует, что на квартиру есть спрос, это повышает его интерес к покупке. Многие покупатели, как и продавцы, не осведомлены, что происходит на рынке недвижимости, особенно когда речь идет о сложных объектах с проблемами.

Мало кто может назвать реальную стоимость неликвидной квартиры и определить степень влияния ее недостатков на цену. Поэтому можно использовать эффект повышенного спроса: если покупатель увидит, что к квартире есть интерес, он перестанет считать недостатки квартиры такой уж большой проблемой.

Поэтому маклеру следует организовать для клиентов 15-20-минутную экскурсию по квартире: так потенциальные покупатели смогут увидеть друг друга, и создастся впечатление, что за недвижимость ведется серьезная конкуренция.

Четвертое: внимание к деталям

Недостатки неликвидной квартиры необходимо максимально превратить в достоинства. Проведите тщательную подготовку: прогуляйтесь по местности и узнайте все ее преимущества. Расскажите покупателю о хорошей логистике, наличии медицинского центра или школы, ученики которой всегда получают на экзаменах высокие баллы.

Перед показом квартиры можно попросить семью собственника отправиться на прогулку, чтобы хорошенько проветрить комнаты. Запах свежесваренного кофе или свежей выпечки помогает создать ощущение домашнего уюта.

Продажа неликвидной квартиры – это прежде всего поиск нестандартных решений. Если у собственника хороший контакт с маклером, а у квартиры - адекватная цена, то даже на самые сложные объекты найдется покупатель.