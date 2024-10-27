В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о покупке недвижимости. Что выбрать: дом или квартиру и как на раннем этапе обнаружить строительные дефекты или юридические проблемы - все эти вопросы обсудят гости и эксперты в студии.
Видео ⟩ Эксперт по недвижимости: при покупке жилья берите с собой строителя
В передаче приняла участие и эксперт по недвижимости Pindi Kinnisvara Елена Кузьмина. По ее словам, при осмотре приобретаемой недвижимости всегда полезно взять с собой строителя или человека, который разбирается в строительных нюансах.
«Когда мы - маклеры - продаем квартиру, то мы стараемся у продавца собрать максимум информации о скрытых недостатках и настаиваем на том, что это в первую очередь в интересах продавца. Нужно обращать внимание на все нюансы, чтобы в будущем избежать возврата денег или отказа от сделки. Я всегда советую покупателям брать с собой либо хорошего знакомого, либо строителя, с кем они могут посоветоваться, оценить будущие вложения и риски», - сказала Кузьмина.
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда» под названием «Дом или квартира» уже в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.