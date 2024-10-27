Видео Эксперт по недвижимости: при покупке жилья берите с собой строителя

В передаче приняла участие и эксперт по недвижимости Pindi Kinnisvara Елена Кузьмина. По ее словам, при осмотре приобретаемой недвижимости всегда полезно взять с собой строителя или человека, который разбирается в строительных нюансах.

«Когда мы - маклеры - продаем квартиру, то мы стараемся у продавца собрать максимум информации о скрытых недостатках и настаиваем на том, что это в первую очередь в интересах продавца. Нужно обращать внимание на все нюансы, чтобы в будущем избежать возврата денег или отказа от сделки. Я всегда советую покупателям брать с собой либо хорошего знакомого, либо строителя, с кем они могут посоветоваться, оценить будущие вложения и риски», - сказала Кузьмина.