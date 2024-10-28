В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о покупке недвижимости. Что выбрать: дом или квартиру и как на раннем этапе обнаружить строительные дефекты или юридические проблемы - все эти вопросы обсудят гости и эксперты в студии.
Видео ⟩ Страховой брокер: при покупке дома многие не осознают всей ответственности
В передаче приняла участие и специалист по страхованию компании Vagner Insurance Broker Марина Азарова, которая призвала ответственно подходить к страхованию жилья.
«Многие считают так: я сделал страховку и все, мне больше ничего делать не надо, все за меня сделает страховка. Но на самом деле - нет. За домом нужно ухаживать, холить и лелеять за свои средства, а страховка - это как такая соломка из поговорки "знал бы, где упал, соломку бы подстелил". Страховка помогает в более серьезных случаях - прорыв трубы, пожар, ураган. А за домом, да и за квартирой, нужно ухаживать, проводить обслуживание, мелкие ремонты - все это надо делать самому», - сказала Азарова.
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда» под названием «Дом или квартира» уже в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.