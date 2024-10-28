Видео Страховой брокер: при покупке дома многие не осознают всей ответственности

«Многие считают так: я сделал страховку и все, мне больше ничего делать не надо, все за меня сделает страховка. Но на самом деле - нет. За домом нужно ухаживать, холить и лелеять за свои средства, а страховка - это как такая соломка из поговорки "знал бы, где упал, соломку бы подстелил". Страховка помогает в более серьезных случаях - прорыв трубы, пожар, ураган. А за домом, да и за квартирой, нужно ухаживать, проводить обслуживание, мелкие ремонты - все это надо делать самому», - сказала Азарова.