Сергиев Посад-6: Washington Post рассказала, как секретные военные биолаборатории под Москвой быстро разрастаются

Однако эксперты отмечают, что определить истинные намерения России только по снимкам невозможно, так как лаборатории для разработки вакцин снаружи могут выглядеть точно так же, как и для разработки оружейных штаммов.

На крышах новых корпусов отчетливо видны десятки шахт воздухообмена. Фото: Google

Снимки показывают, что расчистка территории началась в мае 2022 года, после полномасштабного вторжения в Украину российских войск, когда Кремль запустил дезинформацию о якобы проводящихся на территории Украины разработках биологического оружия. Вскоре российские власти стали обвинять Украину в подготовке к его использованию.

Как напоминает WP, в 1970-80-х годах СССР использовал очень похожую стратегию для оправдания создания своей собственной программы биологического оружия. После запрета на биофармацевтику в США, советские лидеры привлекли ученых к разработке опасных вирусов. В конце 80-х об этом рассказали сами занятые в этих проектах ученые, уехавшие на Запад.

В 1992 году президент Борис Ельцин подтвердил существование в СССР биологического оружия, но позже Кремль официально опроверг это заявление.

В годы президентства Владимира Путина Москва начала обвинять США в заговоре против России с использованием биологического оружия, однако убедительных доказательств этих обвинений российские дипломаты не предоставили. США прекратили производство такого оружия в 1969 году, а в 1972-м завершили его уничтожение.