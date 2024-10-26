Ледовый парк Ласнамяэ открывает сезон: шоу на льду и бесплатные коньки для всех!

«Уверена, что после долгого перерыва найдется много людей, которые захотят прийти покататься на коньках на свежем воздухе. Я рада, что мы можем предложить любителям коньков возможность выйти на лед гораздо раньше, чем в прошлом году», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Открытие сезона состоится 2 ноября в 13 часов. Гвоздем мероприятия станет ледовое шоу в исполнении талантливых эстонских фигуристов Татьяны Буниной и Ивана Кузнецова, а самых маленьких гостей мероприятия будет развлекать Лотте из Деревни изобретателей.

В честь открытия сезона в первый час мероприятия использование катка и прокат коньков будут бесплатными. Также можно будет побаловать себя бесплатными вкусными мини-блинчиками от Kooker.

Ледовый парк Ласнамяэ расположен в парке Тондираба, по адресу улица Варраку, 18. С 3 ноября парк будет работать каждый день и в любую погоду с 10 до 21 часа. Заядлые любители коньков могут приобрести сезонный абонемент, а у пожилых горожан будет возможность кататься бесплатно по понедельникам, средам и пятницам с 10 до 17 часов.

Ледовый парк Ласнамяэ и в этом году планирует предлагать различные мероприятия для семей с детьми, поэтому имеет смысл следить за новостями и расписанием. Также ледовый парк приглашает на каток школьные группы, которые могут бесплатно пользоваться катком с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.

Об мероприятии также можно прочитать по ссылке.