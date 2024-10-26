Вандалы, личности которых пока не установлены, разгромили автобусную остановку Паюсти, строительство которой было завершено только этим летом и которая сама по себе является достопримечательностью.
Фото ⟩ Какое свинство! Вандалы разбили уникальную автобусную остановку
Эта остановка - не только место ожидания автобуса, но и воображаемые ворота в расположенную рядом литературную дубовую рощу.
Вандал или вандалы разбили две инфопанели. Это прочный материал и, чтобы его разбить, потребуется приложить усилия.