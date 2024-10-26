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Фото Какое свинство! Вандалы разбили уникальную автобусную остановку

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Инфотаблички, разбитые вандалами на автобусной остановке Паюсти.
Инфотаблички, разбитые вандалами на автобусной остановке Паюсти. Фото: Ain Liiva

Вандалы, личности которых пока не установлены, разгромили автобусную остановку Паюсти, строительство которой было завершено только этим летом и которая сама по себе является достопримечательностью.

Эта остановка - не только место ожидания автобуса, но и воображаемые ворота в расположенную рядом литературную дубовую рощу.

Вандал или вандалы разбили две инфопанели. Это прочный материал и, чтобы его разбить, потребуется приложить усилия.

Остановка была открыта этим летом. Вид на остановку до нападения вандалов. 
Остановка была открыта этим летом. Вид на остановку до нападения вандалов. Фото: Jaana Siik
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