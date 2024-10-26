Цена на газ начала расти из-за неисправности на норвежском месторождении

Существенное повышение цен на газ началось во вторник, когда норвежский энергетический гигант Equinor объявил, что был вынужден приостановить производство на платформе Sleipner B в Северном море из-за срабатывания дымовой сигнализации.

По данным Reuters, Equinor подтвердил, что приостановка производства не повлияет на поставки в Европу. Однако, учитывая, что Норвегия стала крупнейшим поставщиком природного газа для Европы, новость вызвала беспокойство у трейдеров, особенно в условиях неопределенности по поводу длительности простоя. Sleipner B - далеко не единственная производственная платформа Equinor: у компании в море 90 месторождений, половина из которых - нефтяные, а половина - газовые.

Если на прошлых выходных биржевая цена на природный газ составляла 38,7 евро, то сегодня она уже выросла до 43,4 евро.

Последний раз цена на газ в Европе была такой высокой в декабре 2023 года.

Equinor недавно опубликовал свои финансовые результаты за последний квартал. Генеральный директор компании Андерс Опедаль отметил, что на цены на газ в Европе оказывает давление рост спроса в азиатских странах и неопределенность с поставками из России.