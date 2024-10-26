Латвия отказала в убежище россиянину, прожившему в стране почти 40 лет

В начале года россиянин подал в Госпогранслужбу заявление на получение статуса беженца или иного статуса защиты. В заявлении и на собеседовании он рассказал, что прожил в Латвии 38 лет с постоянным видом на жительство. После начала войны в Украине его лишили статуса резидента. Он имеет в Латвии квартиру и двух детей, не поддерживает никаких связей с Россией, кроме того, что родился в Санкт-Петербурге, и никогда не имел там родственников.

Мужчина попросил разрешить ему остаться в Латвии и помочь с оформлением документов, поскольку он опасается призыва в армию и отправки на войну. Летом Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) отказало ему в предоставлении статуса беженца, и он обратился в суд.

Суд установил, что заявитель потерял вид на жительство в 2020 году и с тех пор находился в Латвии без действующих документов. После помещения в центр для просителей убежища он неоднократно покидал его без разрешения, а однажды вернулся в центр в состоянии алкогольного опьянения, проявлял агрессию и не выполнял требования сотрудников.

Суд пришел к выводу, что, хотя мужчина не желает участвовать в войне против Украины, он ясно заявил о своем политическом нейтралитете и нежелании заниматься политической деятельностью. В связи с этим нет оснований полагать, что по возвращении в Россию ему грозит преследование за политические взгляды.

Также суд заключил, что заявителю не угрожают пытки или бесчеловечное обращение по возвращении в Россию.

На основании этих выводов суд отказал в предоставлении мужчине статуса беженца или иной защиты в Латвии.