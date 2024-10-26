Шокирующий случай В Германии 13-летняя девочка, оставшись дома без родителей, нанесла смертельные ранения своей 7-летней сестре

Полиция получила вызов вечером, вскоре после 19:00. По словам представителя полиции Йозефин Садер, в полицию сама позвонила 13-летняя девочка.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили тяжело раненую семилетнюю девочку, которая вскоре скончалась в больнице. По данным полиции, у ребенка были колотые раны.

По информации газеты Bild, старшая сестра нанесла младшей ранения ножом. Хотя полиция пока официально это не подтвердила, предполагаемое орудие преступления было изъято как вещественное доказательство, сообщает общественное телевидение MDR.

Садер в разговоре с изданием RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) отметила, что следователи выясняют, как именно младшая из девочек получила ранения и было ли это преднамеренным нападением.

Во время инцидента дети находились дома одни; родителям сообщили о произошедшем позже. Пока не уточняется, могла ли между девочками возникнуть ссора. «Учитывая трагичность случая и необходимость защиты интересов участников, дополнительная информация не предоставляется», - добавила представитель полиции.

Известно, что 13-летняя девочка временно помещена в психиатрическую больницу.

Соседи, узнавшие о случившемся утром, были потрясены. «Я часто видел, как девочки играли на траве у дома, - рассказал RND один из жителей дома напротив. - Невообразимо!»

Согласно законам Германии, детей младше 14 лет нельзя привлекать к уголовной ответственности, однако суд может принять решение о ее помещении в приют или другое учреждение при необходимости.