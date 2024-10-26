Согласно исследованию, проведенному банком Holm, 33% эстоноземельцев довольны хранением денег на счете или наличными и не рассматривают никакие другие способы увеличения своих сбережений.
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Эстонский банк: значительная часть людей совсем не хочет заниматься увеличением своих сбережений
Банк Holm в сентябре провел опрос среди тех, кто хранит свои сбережения на расчетном счете или наличными, чтобы выяснить, почему люди не выбирают депозитные счета для накоплений. Также респондентам задали вопрос о том, какие способы хранения и приумножения сбережений они были бы склонны рассмотреть.
«52% опрошенных, то есть немногим более половины, сообщили, что задумывались об открытии срочного депозита, но пока не сделали этого по разным причинам. Многие не решаются надолго замораживать свои средства, другие надеются на более высокую доходность от размещения сбережений», - рассказал генеральный директор Holm Каспар Кальвет в пресс-релизе, представляя результаты исследования.