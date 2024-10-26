Эстонский банк: значительная часть людей совсем не хочет заниматься увеличением своих сбережений

Банк Holm в сентябре провел опрос среди тех, кто хранит свои сбережения на расчетном счете или наличными, чтобы выяснить, почему люди не выбирают депозитные счета для накоплений. Также респондентам задали вопрос о том, какие способы хранения и приумножения сбережений они были бы склонны рассмотреть.