Фото В гостях: пять маленьких квартир в Стокгольме

1. Белая кухня и спальня в алькове. Площадь 39 м2

Фото: скриншот с сайта Inmyroom

Требовалось найти в квартире место для полноценной спальни и выдержать стилистику интерьера в духе прошлого.

Изначально зона для спального места планировкой квартиры не предполагалась: стена с раздвижными дверями, которая позволила организовать почти полноценную спальню, появилась в наши дни. Кровать располагается в алькове, в него же вписали и гардеробную, а оформили все это в классическом ключе.

2. Светлая квартира с правильным зонированием. Площадь 32 м2

Фото: скриншот с сайта Inmyroom

Декораторам студии Balthaz Interior, Анне Навье и Луизе Стибек, предстояло грамотно зонировать маленькое пространство. Владельцам хотелось получить просторные гостиную и спальню, и при этом оставить отдельную кухню и коридор.

Жилые комнаты удалось увеличить за счет других помещений – коридор, кухня и санузел получились совсем маленькими. Но благодаря высоким потолкам здесь совсем не тесно.

3. Маленькая двухкомнатная квартирка с кухней и спальней. Площадь 39 м2

Фото: скриншот с сайта Inmyroom

В квартире должно было получиться достаточно систем хранения и места для отдыха. За эту задачу взялись интерьерные стилисты студии Scandinavian Homes.

Чтобы в квартире не было тесно, кухню решили в виде полуострова с варочной панелью и шкафчиками позади.

4. Маленькая квартира с террасой на крыше. Площадь 36 м2

Фото: скриншот с сайта Inmyroom