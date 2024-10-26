Жители Эстонии часто бывают в Стокгольме, но в основном как туристы. А давайте заглянем домой к нескольким жителям шведской столицы, чтобы посмотреть, как выглядит настоящий скандинавский стиль.
Фото ⟩ В гостях: пять маленьких квартир в Стокгольме
1. Белая кухня и спальня в алькове. Площадь 39 м2
Требовалось найти в квартире место для полноценной спальни и выдержать стилистику интерьера в духе прошлого.
Изначально зона для спального места планировкой квартиры не предполагалась: стена с раздвижными дверями, которая позволила организовать почти полноценную спальню, появилась в наши дни. Кровать располагается в алькове, в него же вписали и гардеробную, а оформили все это в классическом ключе.
2. Светлая квартира с правильным зонированием. Площадь 32 м2
Декораторам студии Balthaz Interior, Анне Навье и Луизе Стибек, предстояло грамотно зонировать маленькое пространство. Владельцам хотелось получить просторные гостиную и спальню, и при этом оставить отдельную кухню и коридор.
Жилые комнаты удалось увеличить за счет других помещений – коридор, кухня и санузел получились совсем маленькими. Но благодаря высоким потолкам здесь совсем не тесно.
3. Маленькая двухкомнатная квартирка с кухней и спальней. Площадь 39 м2
В квартире должно было получиться достаточно систем хранения и места для отдыха. За эту задачу взялись интерьерные стилисты студии Scandinavian Homes.
Чтобы в квартире не было тесно, кухню решили в виде полуострова с варочной панелью и шкафчиками позади.
4. Маленькая квартира с террасой на крыше. Площадь 36 м2
Какая задача стояла при оформлении этой квартиры? Оформить комфортное пространство не в классической скандинавской серо-белой гамме, а с цветными элементами. Также владельцам было важно зонировать пространство и организовать вместительные системы хранения.
Место для хранения вещей отвели в спальне, а на стыке кухни, коридора и гостиной встроили почти незаметный шкаф, чтобы все необходимое было под рукой. Систему хранения дополнили множеством открытых полок, на которых разместили картины и декор.
5. Черно-белая квартира с синей кухней. Площадь 36 м2
Дизайнерам Wida Interior предстояло оформить единое пространство квартиры-студии неправильной формы, да еще и разделить его на две комнаты.
Декоративная перегородка из стекла условно делит пространство на гостиную-столовую и спальню. Конечно, ни одну из комнат с таким зонированием не назовешь полноценной, зато перегородка не забрала ни грамма света и задала пространству правильный ритм.
Много фотографий каждой квартиры и описание проектов находятся ЗДЕСЬ.