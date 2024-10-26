Что нужно делать, чтобы не возвращать в аптеки «бракованные» градусники?

Дело в наполнителе современных градусников. Когда в 2010 году использование ртути было запрещено, ее заменили на металлическую или спиртовую окрашенную смесь. Новый наполнитель безопаснее, но, в отличие от ртути, он затвердевает при остывании, поэтому показания термометра нужно сбивать сразу, пока прибор еще теплый. Позже, особенно людям в возрасте, сбить показания практически невозможно - как ни маши, хоть со всей силы, уровень уже не понижается.