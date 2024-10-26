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Что нужно делать, чтобы не возвращать в аптеки «бракованные» градусники?

Перевод: Сергей Светлов
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Провизор аптеки Raatuse Südameapteek Рейне Сауман подчеркнула, что в каждой домашней аптечке должен быть хотя бы один исправный термометр. Особенно сейчас, в период вирусов. Чаще всего в аптеках покупают классические градусники и цифровые термометры.
Провизор аптеки Raatuse Südameapteek Рейне Сауман подчеркнула, что в каждой домашней аптечке должен быть хотя бы один исправный термометр. Особенно сейчас, в период вирусов. Чаще всего в аптеках покупают классические градусники и цифровые термометры. Фото: Kristjan Teedema

Вам плохо, и вы хватаете градусник. Через несколько минут он ясно показывает: температура. Вы откладываете прибор и отправляетесь отдыхать. Но нет, отдыхать еще рано! Сначала нужно сбить показания градусника, потому что позже это будет практически невозможно, предупреждает провизор аптеки Raatuse Südameapteek Рейне Сауман.

Дело в наполнителе современных градусников. Когда в 2010 году использование ртути было запрещено, ее заменили на металлическую или спиртовую окрашенную смесь. Новый наполнитель безопаснее, но, в отличие от ртути, он затвердевает при остывании, поэтому показания термометра нужно сбивать сразу, пока прибор еще теплый. Позже, особенно людям в возрасте, сбить показания практически невозможно - как ни маши, хоть со всей силы, уровень уже не понижается.

Сауман вспомнила, что когда такие градусники только появились в аптеках, их часто возвращали - люди не знали о новом принципе работы и думали, что прибор бракованный.

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