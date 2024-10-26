Штраф за повреждения природы: уникальные луга восстановлены после нарушений

«Работы по выравниванию следов от колес на лугах Лаэлату, обнаруженных весной, завершены. Надеемся, что в поврежденной зоне в течение пары лет начнет восстанавливаться растительность, хотя для полного возвращения исходного растительного сообщества потребуется больше времени», - отметили в ведомстве.

Несмотря на то, что Лаэлату отличается одним из самых богатых видов растительности в мире, повреждения к счастью не затронули самые ценные участки.

По данным Департамента окружающей среды, в Эстонии под уходом находятся 1400 гектаров луговых лесов, и к 2027 году ведомство планирует довести этот показатель до 2000 гектаров. Хотя не все восстановительные и уходовые работы можно проводить вручную, их исполнители обязаны следить за тем, чтобы избежать повреждений почвы.

«К сожалению, в случае с Лаэлату этого не удалось достичь», - отметили в ведомстве. «Помимо штрафа, виновный был обязан выровнять и восстановить следы, оставленные в результате вывоза древесины».

«Если почва мягкая, работы следует приостанавливать до улучшения погодных условий. Зимы в Эстонии становятся все теплее, но луга нельзя восстанавливать ценой ущерба», - пояснил департамент и добавил, что каждый человек может внести вклад в охрану природы.

Любой, кто заметит подозрительную активность в природе, может сообщить об этом по номеру 1247.