Обычно в выходные дни цена на электричество ниже, чем в будние, но на этот раз все наоборот. Средняя биржевая цена на электричество вырастет с 128,8 евро до 146,13 евро за мегаватт/час.
В воскресенье электроэнергия подорожает еще больше
Согласно данным Nord Pool, в воскресенье цена на электричество вырастет с 12,3 цента до 14,6 цента за кВт/ч.
Самая высокая стоимость электричества будет между 15:00 и 16:00, когда цена составит 30 центов за кВт/ч.
В то же время в Финляндии средняя биржевая цена на электричество будет отрицательной: -0,39 евро за мегаватт/час. В самый дорогой час финнам придется заплатить 0,7 евро за мегаватт/час, что составляет 0,007 цента за кВт/ч.