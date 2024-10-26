На этой неделе правительство решило выставить на аукцион 8500 гектаров государственной земли для строительства ветропарков. Поскольку эти земли находятся под управлением Центра управления государственными лесами (RMK), мы выяснили, сколько из этого участка покрыто лесами.
План Министерства климата может повлечь за собой частичную вырубку лесов
В четверг Министерство климата сообщило, что в соответствии с решением правительства с ноября начнутся аукционы, на которых будет предлагаться государственная земля, подходящая для развития ветроэнергетики. Эти участки можно использовать исключительно для создания ветропарков сроком до 39 лет.
По данным министерства, на аукцион будет выставлено около 85 квадратных километров государственной земли, на которых можно разместить до 1100 МВт мощностей для выработки электроэнергии. Прежде чем начать строительство ветропарка на подходящих территориях, необходимо пройти процесс планирования и получения разрешений.
«До сих пор ветряные парки планировались в основном на частных землях, но теперь у разработчиков будет доступ к государственным территориям, которые ранее нельзя было использовать для ветропарков. Это важное решение, которое поможет увеличить объем производства чистой электроэнергии и достичь целей по возобновляемым источникам энергии. Мы тщательно изучили государственные земли и определили участки с минимальным воздействием на природу и людей», - заявила министр климата Йоко Алендер.
RMK: максимум 400 гектаров леса
Поскольку эти государственные земли находятся под управлением RMK, который известен тем, что в основном управляет лесными территориями, мы выяснили, какое количество ветропарков будет построено на нынешних лесных участках.
По словам руководителя отдела климата и развития RMK Яарека Конса, земли RMK включают не только лесные участки. Поскольку точное расположение ветровых турбин еще неизвестно, окончательные данные будут уточняться по мере разработки проекта.
«Строительство ветряных турбин на землях RMK в некоторых случаях может потребовать вырубки леса. Точное расположение турбин и необходимость вырубки, а также связанные с этим экологические последствия и меры по их минимизации будут определены в процессе планирования», - отметил Конса.
Конса добавил, что при планировании турбин на лесных участках обычно стараются минимизировать вырубку. Для установки и обслуживания одной турбины требуется от одного до двух гектаров расчищенной территории.
«При учете примерно 200 турбин и общей площади развития около 8500 га вырубка составит до 400 га, что составляет менее пяти процентов. В границах этих земель есть также участки сельскохозяйственного назначения. Кроме того, современные турбины высокие и не требуют такой большой свободной площади под лопастями. Например, при оценке экологического воздействия ветропарка Пылендемаа было установлено, что вырубка леса по всей площади вращения лопастей не требуется, так как лопасти находятся выше, чем кроны деревьев», - добавил Конса.
Где находятся эти земли?
Территории, подходящие для ветропарков, были определены Агентством окружающей среды. Они расположены в районах Тюри, Вяйке-Марья, Винни, Козе, Пайде, Пыхья-Сакала, Хальяла, Кадрина, Ярва, Пыльтсамаа, Вильянди, Ляэне-Харью, Ярва, Рапла, Валга, Тырва, Косе, Алутагузе, Люганузе, Виру-Нигула, Мулги и Ляэне-Нигула. Исследования финансировались из средств Европейского союза, выделенных в рамках Плана восстановления и устойчивости Эстонии.