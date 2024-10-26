План Министерства климата может повлечь за собой частичную вырубку лесов

В четверг Министерство климата сообщило, что в соответствии с решением правительства с ноября начнутся аукционы, на которых будет предлагаться государственная земля, подходящая для развития ветроэнергетики. Эти участки можно использовать исключительно для создания ветропарков сроком до 39 лет.

По данным министерства, на аукцион будет выставлено около 85 квадратных километров государственной земли, на которых можно разместить до 1100 МВт мощностей для выработки электроэнергии. Прежде чем начать строительство ветропарка на подходящих территориях, необходимо пройти процесс планирования и получения разрешений.

«До сих пор ветряные парки планировались в основном на частных землях, но теперь у разработчиков будет доступ к государственным территориям, которые ранее нельзя было использовать для ветропарков. Это важное решение, которое поможет увеличить объем производства чистой электроэнергии и достичь целей по возобновляемым источникам энергии. Мы тщательно изучили государственные земли и определили участки с минимальным воздействием на природу и людей», - заявила министр климата Йоко Алендер.

RMK: максимум 400 гектаров леса

Поскольку эти государственные земли находятся под управлением RMK, который известен тем, что в основном управляет лесными территориями, мы выяснили, какое количество ветропарков будет построено на нынешних лесных участках.