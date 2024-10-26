Не кормите птиц осенью Предупреждение от защитников дикой природы

«Многие птицы, посещающие кормушки, продолжают осенний перелет. Например, синицы и зеленушки мигрируют даже в ноябре, и дополнительное питание, предлагаемое людьми, может послать им ложный сигнал, из-за чего птицы могут прервать свой путь на юг. Сбитый с толку миграционный план может обернуться для них печальным исходом», - предупреждает общество в социальных сетях.

Кормить птиц следует начинать лишь с наступлением устойчивых морозов и снежного покрова. Пока что в природе достаточно пищи - даже насекомые еще не впали в зимнюю спячку.

Общество напоминает всем, что подкармливание птиц накладывает ответственность. Корм должен быть подходящим и свежим. Подходят семена, сало, жир, арахис, овсяные хлопья и просо. Пища должна быть несоленой, и категорически не подходят хлеб и печенье.

«Если уже начали подкармливать птиц, то стоит продолжать до весны», - подчеркивает Эстонское общество защиты диких животных.