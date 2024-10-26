Сб, 26.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Не кормите птиц осенью Предупреждение от защитников дикой природы

Copy
Осенняя миграция птиц. Фото иллюстративное.
Осенняя миграция птиц. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

Эстонское общество защиты диких животных просит временно воздержаться от подкармливания птиц во время их осенней миграции, так как это может оказаться для них фатальным.

«Многие птицы, посещающие кормушки, продолжают осенний перелет. Например, синицы и зеленушки мигрируют даже в ноябре, и дополнительное питание, предлагаемое людьми, может послать им ложный сигнал, из-за чего птицы могут прервать свой путь на юг. Сбитый с толку миграционный план может обернуться для них печальным исходом», - предупреждает общество в социальных сетях.

Кормить птиц следует начинать лишь с наступлением устойчивых морозов и снежного покрова. Пока что в природе достаточно пищи - даже насекомые еще не впали в зимнюю спячку.

Общество напоминает всем, что подкармливание птиц накладывает ответственность. Корм должен быть подходящим и свежим. Подходят семена, сало, жир, арахис, овсяные хлопья и просо. Пища должна быть несоленой, и категорически не подходят хлеб и печенье.

«Если уже начали подкармливать птиц, то стоит продолжать до весны», - подчеркивает Эстонское общество защиты диких животных.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх