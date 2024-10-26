Сегодня важный день не только для Грузии, но и для всего Европейского союза и сторонников прозападного курса, пишет член Европейского парламента Рихо Террас («Отечество»).
Грузины уже долгое время стоят на распутье, и сегодня станет ясно, получит ли Европа нового союзника или еще одна страна ускользнет под власть диктатуры и в лапы Путину. Хотя большинство населения страны хочет двигаться в сторону Запада, нынешнее правительство лояльно друзьям Кремля.
Ситуация с демократией в стране ухудшается уже более десяти лет: лидеры оппозиции подвергаются арестам, независимые СМИ закрываются. Увы, уже давно нет смысла говорить о скрытом кризисе демократии - автократия прочно обосновалась у дверей.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе с момента прихода к власти 8 февраля этого года даже не пытался скрыть свой склонный к диктатуре стиль управления. Закон об иностранных агентах - лучшее тому доказательство. На сегодняшний день грузинские общественные организации, получающие более 20 процентов финансирования из-за рубежа, обязаны регистрироваться как организации, обслуживающие интересы иностранных сил.
Очевидно, что этот закон направлен на подавление антикоррупционных активистов и критиков правительства. Вскоре станет ясно, продолжится ли политика подавления и последуют ли аналогичные законы.
Увы, уже давно нет смысла говорить о скрытом кризисе демократии - автократия прочно обосновалась у дверей.
Членство в Европейском союзе означало бы для Грузии свободу, больше возможностей для образования, равные права на самореализацию и уважение к правам человека - все то, что для нас само собой разумеется. Однако пророссийские силы смогли создать демонизированный образ Запада, якобы навязывающего права сексуальных меньшинств и «диктатуру либерализма». Этот образ поддерживает консервативное крыло Грузинской православной церкви, особенно влиятельное среди сельского населения, при этом значительная часть людей одновременно поддерживает и церковь, и ЕС.
Это во многом напоминает пропагандистскую машину Орбана. И мы видим, к чему это привело Венгрию - подчинение Путину.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предостерег от возможных провокаций как в день выборов, так и после. Каков бы ни был результат, зная грузинский народ, можно ожидать их на улицах - с протестом или с радостью. Протесты, начавшиеся в прошлом году и продолжающиеся весь этот год, подтверждают желание грузин стать частью Запада. Уже скоро мы увидим, победит ли воля народа или деспотия олигархов и автократов.
Считаю, что Европа не имеет права оставаться в стороне. Ранее я уже предлагал, что, помимо моральной поддержки, Европейский союз должен ввести санкции против ключевых фигур и организаций, начиная с пророссийского олигарха Бидзины Иванишвили, дергающего за ниточки в стране.