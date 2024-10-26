Грузины уже долгое время стоят на распутье, и сегодня станет ясно, получит ли Европа нового союзника или еще одна страна ускользнет под власть диктатуры и в лапы Путину. Хотя большинство населения страны хочет двигаться в сторону Запада, нынешнее правительство лояльно друзьям Кремля.

Ситуация с демократией в стране ухудшается уже более десяти лет: лидеры оппозиции подвергаются арестам, независимые СМИ закрываются. Увы, уже давно нет смысла говорить о скрытом кризисе демократии - автократия прочно обосновалась у дверей.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе с момента прихода к власти 8 февраля этого года даже не пытался скрыть свой склонный к диктатуре стиль управления. Закон об иностранных агентах - лучшее тому доказательство. На сегодняшний день грузинские общественные организации, получающие более 20 процентов финансирования из-за рубежа, обязаны регистрироваться как организации, обслуживающие интересы иностранных сил.

Очевидно, что этот закон направлен на подавление антикоррупционных активистов и критиков правительства. Вскоре станет ясно, продолжится ли политика подавления и последуют ли аналогичные законы.

Увы, уже давно нет смысла говорить о скрытом кризисе демократии - автократия прочно обосновалась у дверей.