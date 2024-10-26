УЩЕРБ НА 360 000 ЕВРО Мошенники выманили у британской компании 22 тонны дорогого качественного сыра

По сообщению британской компании Neal’s Yard Dairy, занимающейся дистрибуцией и оптовыми продажами ремесленного сыра, они передали более 950 головок чеддера лицам, которые представились дистрибьюторами крупной французской торговой сети. Лишь позднее стало ясно, что это был обман.