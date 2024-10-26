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УЩЕРБ НА 360 000 ЕВРО Мошенники выманили у британской компании 22 тонны дорогого качественного сыра

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Кусок сыра чеддер на разделочной доске. Иллюстративное фото.
Кусок сыра чеддер на разделочной доске. Иллюстративное фото. Фото: Fernando Gutierrez-Juarez

Полиция Великобритании разыскивает лиц, которые, представившись дистрибьюторами крупной французской торговой сети, получили от лондонской компании партию чеддера высшего качества из Англии и Уэльса, нанеся тем самым ущерб на сотни тысяч евро.

По сообщению британской компании Neal’s Yard Dairy, занимающейся дистрибуцией и оптовыми продажами ремесленного сыра, они передали более 950 головок чеддера лицам, которые представились дистрибьюторами крупной французской торговой сети. Лишь позднее стало ясно, что это был обман.

Британский телеповар Джейми Оливер призвал любителей сыра помочь полиции поймать злоумышленников. В своем Instagram Оливер назвал случившееся дерзким воровством и предупредил подписчиков быть бдительными, если им предложат грузовики прекрасного сыра по заниженной цене. По его словам, стоимость похищенной партии сыра составляет около 300 000 фунтов (360 000 евро).

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