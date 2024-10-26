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Журналист: шахматный ход соцдемов – полная чушь

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Марек Страндберг.
Марек Страндберг. Фото: Tairo Lutter

В передаче Keskpäevatund на радио Kuku журналисты Прийт Хыбемяги, Марек Страндберг и Айнар Рууссаар в присущей им острой и динамичной манере проанализировали актуальные темы эстонской политики и других сфер.

Одной из главных тем стало обсуждение того, как политики и государственные деятели ломают голову над тем, стоит ли и как лишить права голоса граждан России и Беларуси на следующих муниципальных выборах.

«Идеи появляются, как грибы после дождя, - заметил главный редактор Postimees Хыбемяги. - То предлагают одно, то другое, но, хотя времени остается все меньше, прийти к какому-то согласию так и не удается».

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