В передаче Keskpäevatund на радио Kuku журналисты Прийт Хыбемяги, Марек Страндберг и Айнар Рууссаар в присущей им острой и динамичной манере проанализировали актуальные темы эстонской политики и других сфер.
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Журналист: шахматный ход соцдемов – полная чушь
Одной из главных тем стало обсуждение того, как политики и государственные деятели ломают голову над тем, стоит ли и как лишить права голоса граждан России и Беларуси на следующих муниципальных выборах.
«Идеи появляются, как грибы после дождя, - заметил главный редактор Postimees Хыбемяги. - То предлагают одно, то другое, но, хотя времени остается все меньше, прийти к какому-то согласию так и не удается».