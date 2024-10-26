Выборы в Грузии: и «Грузинская мечта», и оппозиция заявляют о победе. Данные экзитполов сильно различаются

К 17 часам на участки пришли 50,6% избирателей - больше 1,7 млн человек.

Церовани, где живут югоосетинские беженцы

В селе Церовани в 35 км от Тбилиси привыкли вставать рано. Поэтому в 10 утра к избирательным участкам уже стоит очередь. В фойе школы наблюдатели за руку здороваются со многими избирателями. А члены комиссии сперва с серьезным видом помогают пришедшим отправить бюллетень в обработку, а потом крепко обнимают их - здесь все друг друга знают.

В Церовани живут беженцы, уехавшие из Южной Осетии в ходе войны 2008 года. Здесь отлично помнят ту пятидневную войну России и Грузии - она разделила жизнь каждого на до и после.

«Я родился и вырос под Цхинвали. Но сейчас от моей деревни ничего не осталось», - рассказывает 46-летний Василий Гогидзе. Высокий, крепкого телосложения - он сразу выделяется на фоне пары десятков человек, стоящих в очереди на голосование на участке N27.

«Мой дом сровняли с землей. Наше село смели с лица земли. Сейчас там стоят российские войска. Для меня та война не закончена. Я живу в этой войне. Я не могу вернуться домой, выпить воды из нашего колодца. Не могу пойти на могилу своего отца. Для меня это война! А как это ещё назвать?»

Выборы в Грузии Фото: Olga Ivshina / BBC