POSTIMEES В ГРУЗИИ Правящая партия «Грузинская мечта» лидирует на выборах в Грузии

На мероприятии присутствовали ключевые представители партии, включая Бидзину Иванишвили. Лица участников сияли радостью, собравшиеся аплодировали и танцевали. «Я уверен, что наша страна добьется больших успехов в течение следующих четырех лет. Мы сделаем многое, и через четыре года Грузия будет в числе самых успешных стран», - заявил Иванишвили, обращаясь к присутствующим. После речей состоялся фейерверк, по улице проехала колонна автомобилей, звучали сигналы автомобилей, а люди, выглядывая из окон машин, размахивали флагами «Грузинской мечты» и Грузии.