Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные результаты после подсчета около 70 процентов голосов, согласно которым правящая партия «Грузинская мечта» лидирует с 52,99 процента. Явка на выборах составила 58,94 процента.
POSTIMEES В ГРУЗИИ ⟩ Правящая партия «Грузинская мечта» лидирует на выборах в Грузии
По предварительным результатам «Грузинская мечта» получает около 53 процентов голосов. Оппозиционные партии, преодолевшие избирательный порог, вместе набрали 38,4 процента голосов: «Коалиция перемен» - 11,2 процента, «Единство - национальное движение» - 9,83 процента, «Сильная Грузия» - 9,02 процента, «Гахария - За Грузию» - 8,22 процента.
На мероприятии присутствовали ключевые представители партии, включая Бидзину Иванишвили. Лица участников сияли радостью, собравшиеся аплодировали и танцевали. «Я уверен, что наша страна добьется больших успехов в течение следующих четырех лет. Мы сделаем многое, и через четыре года Грузия будет в числе самых успешных стран», - заявил Иванишвили, обращаясь к присутствующим. После речей состоялся фейерверк, по улице проехала колонна автомобилей, звучали сигналы автомобилей, а люди, выглядывая из окон машин, размахивали флагами «Грузинской мечты» и Грузии.