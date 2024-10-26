POSTIMEES В ГРУЗИИ Правящая партия объявила о победе на выборах, но оппозиция также заявила о своем успехе

Среди оппозиционных партий в парламент, по прогнозам, проходят лишь три партии - «Коалиция перемен» с 12,6%, «Единство - национальное движение» с 11,6% и «Сильная Грузия» с 7%.

На мероприятии присутствовали ключевые представители партии, включая Бидзину Иванишвили. Лица участников сияли радостью, собравшиеся аплодировали и танцевали. «Я уверен, что наша страна добьется больших успехов в течение следующих четырех лет. Мы сделаем многое, и через четыре года Грузия будет в числе самых успешных стран», - заявил Иванишвили, обращаясь к присутствующим. После речей состоялся фейерверк, по улице проехала колонна автомобилей, звучали сигналы автомобилей, а люди, выглядывая из окон машин, размахивали флагами «Грузинской мечты» и Грузии.