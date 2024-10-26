Трудоустройство окончивших финские вузы иностранцев на рынке труда Финляндии затруднено, как показывают статистические данные, собранные организацией Akava Works по запросу информагентства STT.
Иностранцам с высшим образованием сложно найти в Финляндии работу по специальности
По этим данным, только около четверти иностранцев с высшим образованием работают в Финляндии по своей специальности через год после окончания учебы. Среди финнов этот показатель составляет 63 процента.
Отчет также показывает, что 53 процента выпускников из стран ЕС и ЕЭЗ остаются жить в Финляндии через год после окончания учебы. Для выпускников из других стран этот показатель составляет 81 процент.
Данные относятся к 2022 году, когда уровень безработицы среди недавних выпускников был значительно ниже, чем в настоящее время.