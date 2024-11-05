МНЕНИЕ В отношении войны в Украине Западные Балканы выстраиваются вдоль бывшей линии фронта

В связи с этим возникает вопрос о том, насколько оправданным было включение Сербии в декларацию. Уступки уменьшили и без того ограниченное влияние, которое могут оказать подобные заявления. Например, двусторонняя помощь, которую Хорватия оказывает Украине, скорее всего, имеет гораздо больший вес, чем заявление, сделанное 9 октября. Однако стоит надеяться, что страны Юго-Восточной Европы серьезно отнесутся к декларации и продолжат поддерживать Украину не только на словах, но и на деле.

Историческая дружба между сербами и их «старшим братом»

Правительство Сербии занимает внешне нейтральную позицию, которую на практике можно охарактеризовать как более пророссийскую. Сербия также является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз, но в действительности она не движется к интеграции в ЕС: у нее тесные связи с авторитарными государствами, такими как Россия и Китай.

Сербия имеет давние исторические связи с Россией, в основном обусловленные общей православной культурой. Сербия - единственная страна в Европе, за исключением Боснии и Герцеговины (где сербы имеют сильное политическое влияние) и Беларуси, которая не ввела санкции против России.

Между двумя странами по-прежнему можно свободно путешествовать. По данным на февраль 2022 года, более 30 000 россиян переехали из России в Сербию. Большая община в Белграде, столице Сербии, создала свои клубы, детские сады, магазины и клиники.