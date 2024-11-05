Спустя четверть века после войны в Югославии внешнеполитические ориентиры стран и обществ Западных Балкан по-прежнему расходятся. В начале октября в Дубровнике все страны Западных Балкан совместно подтвердили свою поддержку Украины, однако декларация была слабой по тону из-за компромиссов, пишет студент первого курса магистратуры исторического факультета Харальд Райнер Айнла.
МНЕНИЕ ⟩ В отношении войны в Украине Западные Балканы выстраиваются вдоль бывшей линии фронта
Последняя крупная война в Европе до полномасштабного вторжения России в Украину произошла в 1990-х годах на территории бывшей Югославии. Казалось бы, война затронула жителей этих стран в большей степени, чем среднестатистического европейца.
Тем не менее в западно-балканских странах существуют совершенно разные представления о том, следует ли оказывать Украине поддержку и в каком объеме - как между странами, так и внутри обществ. Вдоль региона тянется схожая линия по сравнению с линией фронта во время войн 30-летней давности.
Словения вступила в ЕС и НАТО вместе с Эстонией в 2004 году, Хорватия присоединилась к НАТО в 2009 году, а к ЕС - в 2013 году. Албания, Северная Македония и Черногория также являются членами альянса. Все эти страны - кандидаты на вступление в Евросоюз и придерживаются более или менее прозападной ориентации. Сербия и управляемая сербами Республика Сербская, составляющая половину Боснии и Герцеговины, находятся в другом лагере.
В четверг, 9 октября в Дубровнике состоялась встреча лидеров Украины и стран Юго-Восточной Европы. Зеленский и лидеры балканских стран подписали декларацию, в которой поддержали независимость и территориальную целостность Украины, осудили агрессию России и призвали привлечь к ответственности военных преступников.
Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Дубровник на встречу в последнюю минуту. Хотя Вучич подписал декларацию, в ее тексте по его просьбе не упоминалась военная помощь Украине. После встречи президент Сербии вновь заявил, что его страна не будет вводить санкции против России и будет «проводить независимую политику».
В связи с этим возникает вопрос о том, насколько оправданным было включение Сербии в декларацию. Уступки уменьшили и без того ограниченное влияние, которое могут оказать подобные заявления. Например, двусторонняя помощь, которую Хорватия оказывает Украине, скорее всего, имеет гораздо больший вес, чем заявление, сделанное 9 октября. Однако стоит надеяться, что страны Юго-Восточной Европы серьезно отнесутся к декларации и продолжат поддерживать Украину не только на словах, но и на деле.
Историческая дружба между сербами и их «старшим братом»
Правительство Сербии занимает внешне нейтральную позицию, которую на практике можно охарактеризовать как более пророссийскую. Сербия также является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз, но в действительности она не движется к интеграции в ЕС: у нее тесные связи с авторитарными государствами, такими как Россия и Китай.
Сербия имеет давние исторические связи с Россией, в основном обусловленные общей православной культурой. Сербия - единственная страна в Европе, за исключением Боснии и Герцеговины (где сербы имеют сильное политическое влияние) и Беларуси, которая не ввела санкции против России.
Между двумя странами по-прежнему можно свободно путешествовать. По данным на февраль 2022 года, более 30 000 россиян переехали из России в Сербию. Большая община в Белграде, столице Сербии, создала свои клубы, детские сады, магазины и клиники.
Сербское общество расколото из-за войны в Украине, но тон, как правило, задают антироссийские настроения. В феврале-марте этого года Международный республиканский институт провел опрос в шести странах Западных Балкан. Половина опрошенных сербов считает, что действия России в Украине были полностью или частично оправданы, в то время как 37 процентов придерживаются противоположного мнения. Только шесть процентов считают, что Россия несет основную ответственность за военный конфликт в Украине, в то время как 53 процента сербов возлагают ответственность на Россию или Украину. Сербы в возрасте до 30 лет, согласно исследованию, в основном настроены прозападно, люди старше 60 лет - «за мир», а поколение между ними - резко пророссийское.
На следующий день после вторжения российских войск в Украину, когда вся Европа была в шоке, прорежимная сербская пресса опубликовала пророссийские статьи с такими заголовками, как «Русские захватили Украину за один день», «Русский переворот в ответ на угрозу НАТО» и «Украина напала на Россию». Отношение значительной части населения было продемонстрировано демонстрацией поддержки России в Белграде в начале марта 2022 года.
Примечательно, что правительство Сербии также признает территориальную целостность Украины. Однако такое отношение обусловлено проблемой Косово. Поскольку Сербия по-прежнему признает Косово частью себя и опирается на принцип территориальной целостности в качестве аргумента, она не признает сепаратистские движения в других странах Европы. Украина сама не признает независимость Косова по той же причине.
Однако в других вопросах Сербия не хочет предпринимать более конкретных шагов против России. Хотя на словах она осмеливается выражать поддержку Украине и критиковать агрессивную войну России в виде голосов и деклараций ООН, реальная политика этому не соответствует.
Босния и Герцеговина разделена пророссийской Республикой Сербской
Босния и Герцеговина разделена на два субъекта: Республику Сербскую на севере и востоке и Федерацию Боснии и Герцеговины, населенную в основном боснийцами и хорватами, в центре и на западе. В стране три президента, и все они имеют право вето.
Хорваты и боснийцы в подавляющем большинстве настроены прозападно и выступают за вступление в ЕС и НАТО, в то время как Республика Сербская однозначно настроена пророссийски. Сербский президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик неоднократно посещал Россию, чтобы встретиться с Путиным и обещал выступать против санкций. Как уже было сказано, Додик обладает правом вето, поэтому он блокирует любую поддержку Украины и санкции против России.
Хорватия: внешняя стабильность, внутренний раскол?
Хотя Хорватия является членом Европейского союза и пытается показать миру, что она безоговорочно на стороне Украины, отношение к войне вносит раскол и в Хорватию.
9 октября в Дубровнике премьер-министр Андрей Пленкович и Зеленский подписали двустороннее соглашение, согласно которому Загреб будет поддерживать Киев до победы Украины и одобрит санкции против России. Хорватия была самым большим сторонником Украины на душу населения на Западных Балканах.
Однако президент Хорватии Зоран Миланович понимает необходимость поддержки Украины иначе, чем правительство. Незадолго до конференции в Дубровнике Миланович отказался разрешить отправку хорватских войск в Германию с миссией НАТО в поддержку Украины, заявив, что не будет вовлекать хорватских военных в действия, которые подтолкнут страну к войне. Премьер-министр Пленкович отметил, что речь идет только об учебной, а не военной миссии. Миланович отсутствовал и на конференции в Дубровнике.
Конфликт между президентом и премьер-министром Хорватии длится с 2020 года, когда Миланович занял свой пост. Ранее президент страны был известен своими пророссийскими заявлениями: например, он сравнивал независимость Косово с аннексией Крыма Россией, а санкции ЕС против России называл катастрофой и полным бредом. Следующие президентские выборы в Хорватии состоятся в декабре.
И Хорватия, и Сербия находятся в процессе восстановления срочной службы, которая была отменена в 2008 и 2011 годах соответственно. Обе страны планируют ввести двухмесячный срок службы. В качестве основной причины решений была названа напряженность на Балканах, возросшая после начала войны России в Украине.
Именно членство в ЕС и НАТО, а также историческая конфронтация с Сербией являются основными причинами, по которым нет оснований опасаться, что хорваты перестанут поддерживать Украину. Аналогичная история и с большинством других стран региона, которые вступили в НАТО и поэтому выступают против России и ее союзников. Хотя взгляды Милановича, безусловно, отражают мнение части электората, в Хорватии, Словении, Албании и Косово все еще живы болезненные воспоминания о войнах против исторических союзников России, и это удерживает эти страны в целом прозападными.