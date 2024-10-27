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«Это конституционный переворот и узурпация власти»: оппозиция в Грузии отказалась признать результаты выборов (1)

Обновлено 27 октября 2024, 08:27
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Сторонники правящей партии празднуют после того, как «Грузинская мечта» объявила себя по предварительным результатам победителем выборов.
Сторонники правящей партии празднуют после того, как «Грузинская мечта» объявила себя по предварительным результатам победителем выборов. Фото: Eero Vabamägi

ЦИК Грузии опубликовал результаты обработки 99,3% голосов: правящая пророссийская «Грузинская мечта» получила 54,23%. Оппозиционные партии Грузии отказались признать результаты прошедших в субботу, 26 октября, парламентских выборов. 

Оппозиционная партия «Коалиция за перемены» набрала 10,8%, «Единое национальное движение» (партия бывшего президента Михаила Саакашвили) получила 10,1%. За партию «Сильная Грузия» проголосовали 8,75%, еще 7,75% избирателей отдали голоса партии «Гахария — за Грузию».

Оппозиция не согласна с итогам голосования. «Выборы украдены у оппозиции. Это конституционный переворот и узурпация власти», - прокомментировал первые данные грузинского ЦИК один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.

В «краже выборов» правящую партию обвинила и глава «Единого национального движения» Тинатин Бокучава. По ее словам, ЦИК «выполнил грязный приказ Иванишвили» (основатель партии «Грузинская мечта» олигарх Бидзина Иванишвили) и «украл у грузинского народа победу и европейское будущее», передает DW.

Коалиция «Сильная Грузия» во главе с партией LELO и «Гахария - За Грузию» также заявила, что не признает предварительные итоги голосования. Кроме того, преодолевшие порог в пять процентов оппозиционные партии отказались работать в новом парламенте и анонсировали акции протеста после внутренних переговоров.

В парламентских выборах в Грузии, по данным ЦИК, приняли участие более 2 млн граждан, явка составила 58,94%. Окончательные итоги выборов станут известны в воскресенье, 27 октября.

Как ранее сообщал журналист Postimees, который сейчас находится в Грузии, согласно сообщениям местных наблюдателей и СМИ, на выборах произошло множество нарушений. Самым серьезным из них можно назвать инцидент в Марнеули, где на видео запечатлен момент, когда кто-то засовывает в урну пачку бюллетеней.

Центральная избирательная комиссия признала голоса на этом участке недействительными и приостановила голосование. В нескольких местах поступали сообщения о физических нападениях на представителей оппозиции, наблюдателей и журналистов.

Галерея Postimees: день выборов в Грузии

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