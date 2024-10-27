ЦИК Грузии опубликовал результаты обработки 99,3% голосов: правящая пророссийская «Грузинская мечта» получила 54,23%. Оппозиционные партии Грузии отказались признать результаты прошедших в субботу, 26 октября, парламентских выборов.
«Это конституционный переворот и узурпация власти»: оппозиция в Грузии отказалась признать результаты выборов (1)
Оппозиционная партия «Коалиция за перемены» набрала 10,8%, «Единое национальное движение» (партия бывшего президента Михаила Саакашвили) получила 10,1%. За партию «Сильная Грузия» проголосовали 8,75%, еще 7,75% избирателей отдали голоса партии «Гахария — за Грузию».
Оппозиция не согласна с итогам голосования. «Выборы украдены у оппозиции. Это конституционный переворот и узурпация власти», - прокомментировал первые данные грузинского ЦИК один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.
В «краже выборов» правящую партию обвинила и глава «Единого национального движения» Тинатин Бокучава. По ее словам, ЦИК «выполнил грязный приказ Иванишвили» (основатель партии «Грузинская мечта» олигарх Бидзина Иванишвили) и «украл у грузинского народа победу и европейское будущее», передает DW.
Коалиция «Сильная Грузия» во главе с партией LELO и «Гахария - За Грузию» также заявила, что не признает предварительные итоги голосования. Кроме того, преодолевшие порог в пять процентов оппозиционные партии отказались работать в новом парламенте и анонсировали акции протеста после внутренних переговоров.
В парламентских выборах в Грузии, по данным ЦИК, приняли участие более 2 млн граждан, явка составила 58,94%. Окончательные итоги выборов станут известны в воскресенье, 27 октября.
Как ранее сообщал журналист Postimees, который сейчас находится в Грузии, согласно сообщениям местных наблюдателей и СМИ, на выборах произошло множество нарушений. Самым серьезным из них можно назвать инцидент в Марнеули, где на видео запечатлен момент, когда кто-то засовывает в урну пачку бюллетеней.
Грузия. Выборы.— Anri Tina (@Anri__Tina) October 27, 2024
Местный чиновник вбрасывает бюллетени за пророссийскую партию. Наблюдателей избили. Хорошо, что журналисты ещё остались и успели зафиксировать, и распространить. pic.twitter.com/ExnGhSZ5uJ
В Грузии прошли парламентские выборы. На них было всё: и вбросы бюллетеней, и избиение оппозиции, и разгон даже самых малых митингов. Но у меня это не вызывает удивления.— Denis Danilov (@DenisDanilovL) October 26, 2024
Все прекрасно понимают, что правящая пророссийская партия победит, ведь Грузия давно стала сателлитом… pic.twitter.com/m5HDR8CbXQ
Центральная избирательная комиссия признала голоса на этом участке недействительными и приостановила голосование. В нескольких местах поступали сообщения о физических нападениях на представителей оппозиции, наблюдателей и журналистов.
Галерея Postimees: день выборов в Грузии