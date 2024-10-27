Оппозиционная партия «Коалиция за перемены» набрала 10,8%, «Единое национальное движение» (партия бывшего президента Михаила Саакашвили) получила 10,1%. За партию «Сильная Грузия» проголосовали 8,75%, еще 7,75% избирателей отдали голоса партии «Гахария — за Грузию».

Оппозиция не согласна с итогам голосования. «Выборы украдены у оппозиции. Это конституционный переворот и узурпация власти», - прокомментировал первые данные грузинского ЦИК один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.

В «краже выборов» правящую партию обвинила и глава «Единого национального движения» Тинатин Бокучава. По ее словам, ЦИК «выполнил грязный приказ Иванишвили» (основатель партии «Грузинская мечта» олигарх Бидзина Иванишвили) и «украл у грузинского народа победу и европейское будущее», передает DW.

Коалиция «Сильная Грузия» во главе с партией LELO и «Гахария - За Грузию» также заявила, что не признает предварительные итоги голосования. Кроме того, преодолевшие порог в пять процентов оппозиционные партии отказались работать в новом парламенте и анонсировали акции протеста после внутренних переговоров.

В парламентских выборах в Грузии, по данным ЦИК, приняли участие более 2 млн граждан, явка составила 58,94%. Окончательные итоги выборов станут известны в воскресенье, 27 октября.