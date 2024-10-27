В Таллинне автомобиль наехал на лежащего на дороге человека

Вчера, 26 октября, в 00:56 у дома на улице Пикк, 1 в Таллинне, где 60-летний мужчина на автомобиле Ford наехал на 37-летнего мужчину, который лежал на проезжей части. Скорая помощь доставила пешехода в больницу, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Второе ДТП также произошло в Таллинне: в 15:11 у дома на Пальяссааре-теэ, 17 столкнулись фургон Renault Master, которым управляли 44-летний мужчина, и 52-летний велосипедист. Последний был доставлен в больницу.

Также за прошедшие сутки на дорогах Эстонии полицией были задержаны 23 водителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.