Фото Почтили память усопших: на кладбищах и в парках зажгли тысячи свечей

В парке Каламая зажгли свечи и подсветили старую колокольню.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, День поминовения усопших отмечается для того, чтобы вспомнить ушедших от нас и вместе встретить темное и задумчивое осеннее время.

«В парке кладбища Каламая на закате, примерно в 16:30, зажгут свечи, света которых должно хватить до девяти часов вечера. Подсветят проходящий через парк тротуар, а дополнительный уют создадут костры», - сказала ранее Таммур.

В День поминовения усопших принято вспоминать тех дорогих сердцу людей, которых уже нет с нами. Свечи зажигают в домах и на кладбищах.