В субботу, 2 ноября, в Эстонии отмечался День поминовения усопших.
Фото ⟩ Почтили память усопших: на кладбищах и в парках зажгли тысячи свечей
В парке Каламая зажгли свечи и подсветили старую колокольню.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, День поминовения усопших отмечается для того, чтобы вспомнить ушедших от нас и вместе встретить темное и задумчивое осеннее время.
«В парке кладбища Каламая на закате, примерно в 16:30, зажгут свечи, света которых должно хватить до девяти часов вечера. Подсветят проходящий через парк тротуар, а дополнительный уют создадут костры», - сказала ранее Таммур.
В День поминовения усопших принято вспоминать тех дорогих сердцу людей, которых уже нет с нами. Свечи зажигают в домах и на кладбищах.