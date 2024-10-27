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В Пыхья-Таллинне почтят память усопших

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Фото: Управа Пыхья-Таллинна

В День всех усопших, 2 ноября, в парке Каламая зажгут свечи и подсветят старую колокольню.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, День поминовения усопших отмечается для того, чтобы вспомнить ушедших от нас и вместе встретить темное и задумчивое осеннее время.

«В парке кладбища Каламая на закате, примерно в 16:30, зажгут свечи, света которых должно хватить до девяти часов вечера. Подсветят проходящий через парк тротуар, а дополнительный уют создадут костры», - сказала Таммур.

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