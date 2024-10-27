В День всех усопших, 2 ноября, в парке Каламая зажгут свечи и подсветят старую колокольню.
В Пыхья-Таллинне почтят память усопших
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, День поминовения усопших отмечается для того, чтобы вспомнить ушедших от нас и вместе встретить темное и задумчивое осеннее время.
«В парке кладбища Каламая на закате, примерно в 16:30, зажгут свечи, света которых должно хватить до девяти часов вечера. Подсветят проходящий через парк тротуар, а дополнительный уют создадут костры», - сказала Таммур.