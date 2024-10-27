Пропавший в Финляндии гражданин Эстонии два месяца прятался в старом школьном здании

Гражданин Эстонии несколько месяцев жил в здании школы и воровал еду из близлежащих домов. Различные странные происшествия в окрестностях заставили местных жителей заподозрить, что где-то обитает незваный гость.

В четверг местный житель обнаружил, что из трубы пустого здания школы идет дым, а затем в здании было замечено движение. После этого местный житель вызвал полицию и позвонил владельцу здания.

Уроженец Эстонии якобы рассказал местным жителям, что скрывался от мафии и утверждал, что он эстонец, хотя хорошо говорит по-фински.

По словам представителя полиции Юго-Западной Финляндии, пропавший человек найден, но в каком-либо преступлении он не подозревается, поэтому для полиции это дело разрешено, передает Ilta-Sanomat.