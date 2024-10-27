Остов «Титаника», затонувшего в Атлантическом океане в 1912 году, изучается специалистами с момента его обнаружения в 1985 году, и одна деталь всегда казалась исследователям и широкой общественности странной и мрачной: большое количество пар обуви на затонувшем судне и вокруг него, пишет Rus.TVNET.

«Титаник» наскочил на айсберг и затонул более ста лет назад, однако эта трагедия по-прежнему продолжает будоражить наше воображение. Именно поэтому исследование «Титаника» - активнее, чем когда-либо. Впрочем, одна из причин и в том, что «Титаника» скоро не останется, так как его медленно, но верно поедает коррозия.

Попав к остову «Титаника» в глубинах Атлантического океана, каждому, кто воодушевится на это приключение, откроется уникальная картина - увековечен кадр из жизни 1912 года. В остове и его округе разбросано множество объектов того времени, некоторые из которых доставлены на сушу, например, музыкальные инструменты, одежда и ряд других бытовых предметов, которые в суровых условиях океанских глубин прожили более столетия.