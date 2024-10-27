Согласно регистру госзакупок, Агентство окружающей среды, находящееся в ведении Министерства климата, хочет приобрести услуги по организации мероприятий за 200 000 евро.
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Одно из госучреждений потратит сотни тысяч евро на организацию мероприятий
Согласно данным регистра, Агентство окружающей среды приобретет услуги по организации мероприятий, которые победитель тендера будет оказывать ведомству в течение двух лет.
Поставщика услуг для Агентства окружающей среды ищет другое госучреждение - Центр государственных вспомогательных услуг.