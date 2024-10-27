Вс, 27.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Одно из госучреждений потратит сотни тысяч евро на организацию мероприятий

Copy
Гидрометрическая станция Агентства окружающей среды.
Гидрометрическая станция Агентства окружающей среды. Фото: Mailiis Ollino

Согласно регистру госзакупок, Агентство окружающей среды, находящееся в ведении Министерства климата, хочет приобрести услуги по организации мероприятий за 200 000 евро.

Согласно данным регистра, Агентство окружающей среды приобретет услуги по организации мероприятий, которые победитель тендера будет оказывать ведомству в течение двух лет.

Поставщика услуг для Агентства окружающей среды ищет другое госучреждение - Центр государственных вспомогательных услуг.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх