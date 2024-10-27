Злоумышленники пытались проникнуть в магазин

В Järva Teataja поступило сообщение, что в ночь на субботу, 26 октября, была предпринята попытка проникновения в магазин Кабала.

В прошлом магазин несколько раз подвергался взломам, но, по словам местных жителей, на этот раз попытки злоумышленников не увенчались успехом. А именно, окно магазина, через которое они пытались проникнуть, не разбилось.

Последняя кража со взломом произошла 28 ноября 2023 года. Тогда полиции сообщили, что в магазин в деревне Кабала в волости Тюри проникли, разбив окно, и украли алкоголь и табачные изделия. Магазин Кабала принадлежит Ярваскому потребительскому кооперативу.