Сегодня, 27 октября, около 10 утра в центральной части Израиля в Рамат а-Шароне грузовик врезался в автобусную остановку и в автобус. Местные СМИ сообщают о десятках пострадавших.
Теракт в Израиле: грузовик протаранил автобусную остановку, пострадали десятки человек
Полиция рассматривает аварию как теракт, пишет Times of Israel.
«В настоящее время обстоятельства инцидента расследуются», - говорится в заявлении полиции.
Согласно предварительному расследованию, водитель грузовика преднамеренно врезался в автобус, который подъехал к остановке и высаживал пассажиров, сообщает newsru.co.il.
Пострадали как минимум 24 человека. Водителя застрелил гражданский, у которого при себе оказалось оружие.