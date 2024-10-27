Вс, 27.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Теракт в Израиле: грузовик протаранил автобусную остановку, пострадали десятки человек

Copy
Фото: Пресс-служба МАДА

Сегодня, 27 октября, около 10 утра в центральной части Израиля в Рамат а-Шароне грузовик врезался в автобусную остановку и в автобус. Местные СМИ сообщают о десятках пострадавших.

Полиция рассматривает аварию как теракт, пишет Times of Israel.

«В настоящее время обстоятельства инцидента расследуются», - говорится в заявлении полиции.

Согласно предварительному расследованию, водитель грузовика преднамеренно врезался в автобус, который подъехал к остановке и высаживал пассажиров, сообщает newsru.co.il.

Пострадали как минимум 24 человека. Водителя застрелил гражданский, у которого при себе оказалось оружие.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх