Предстоящие парламентские выборы пройдут в Болгарии второй раз в этом году. Стране, страдающей от коррупции и пережившей четыре года назад волну масштабных протестов, не удается сформировать устойчивое правительство с 2021-го — тогда избирателей призывали идти на участки три раза за год.

Болгария — рекордсмен не только Европы, но и мира по степени недоверия общества к выборам. По данным Gallup за прошлый год, лишь 10% граждан считали этот процесс честным (в среднем по Евросоюзу этот показатель составлял 62%).

Голосование регулярно сопровождается скандалами с подкупом избирателей — в народе говорят, что голоса покупаются буквально за «пиво и кебабы».

Во время последних парламентских выборов в июне явка составила менее 35% — по сравнению с чуть более 50% в 2021 году.

Падает и уровень удобрения болгарами руководства ЕС — сейчас этот показатель, по данным Gallup, составляет рекордно низкие 42%, это уровень Венгрии и Словакии.

На этом фоне свои позиции в парламенте следующего созыва, согласно соцопросам, может упрочить крайне правая партия «Возрождение», которая выступает за присоединение к БРИКС и ставит под вопрос членство страны в НАТО и ЕС.

Расклад сил