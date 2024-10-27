Вируский уездный суд во второй раз отправил в арестантский дом жительницу Кохтла-Ярве за то, что она неоднократно и сознательно делала ложные звонки в полицию с жалобами на своего сожителя, который якобы ее бьет.
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Ложные вызовы полиции: 45-летняя жительница Ида-Вирумаа во второй раз отправилась за решетку
В четверг, 10 октября 45-летнюю Ольгу признали виновной в даче заведомо ложных показаний и приговорили к аресту на 20 дней, сообщает «Северное побережье».
Руководитель кохтла-ярвеской региональной группы Идаской префектуры Анна Тихомирова сказала, что 8 октября полиция получила вызов в Кохтла-Ярве - 45-летняя женщина сообщила, что сожитель применяет в ее отношении силу. «Когда полицейские прибыли на место, выяснилось, что никакого насилия не было и речь идет об умышленном ложном вызове. Женщина и раньше делала ложные вызовы», - отметила Тихомирова.