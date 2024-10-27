На организованном управляющим имуществом Департамента полиции и погранохраны (PPA Varahaldus) аукционе выставлены на продажу несколько конфискованных автомобилей, стартовая цена которых менее 500 евро.
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Фото ⟩ Полиция выставила на аукцион конфискованные автомобили
Так, на аукционе можно приобрести Honda Cvic 1996 года выпуска по стартовой цене 280 евро. На кузове есть следы ржавчины, задние крылья отремонтированы, на капоте имеются вмятины и повреждения от ржавчины, на водительской двери отсутствует боковое стекло. Есть и другие недочеты, например, заднюю дверь со стороны пассажира можно открыть только из салона. Есть два ключа зажигания и регистрационное свидетельство.