Эстонская женская сборная по фехтованию в возрасте до 23 лет в субботу выиграла первое место среди команд на этапе чемпионатов в Осло.
Эстонская женская сборная по фехтованию заняла в Норвегии первое место
Из-за посева сборная была свободной в первом раунде, а во втором встретилась с испанской сборной, у которой выиграла 36:35. Следующей эстонской сборная встретилась со сборной Швеции, у которой выиграла 45:37 и тем самым заняла первое место.
В сборную Эстонии U23 входят Динара Анис, Кристийн Нилиск, Ирис-Мария Мацкевич и Мария Эмбрих.
В воскресенье пройдут индивидуальные соревнования.