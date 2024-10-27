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Эстонская женская сборная по фехтованию заняла в Норвегии первое место

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Фехтование, иллюстративное фото.
Фехтование, иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter

Эстонская женская сборная по фехтованию в возрасте до 23 лет в субботу выиграла первое место среди команд на этапе чемпионатов в Осло.

Из-за посева сборная была свободной в первом раунде, а во втором встретилась с испанской сборной, у которой выиграла 36:35. Следующей эстонской сборная встретилась со сборной Швеции, у которой выиграла 45:37 и тем самым заняла первое место.

В сборную Эстонии U23 входят Динара Анис, Кристийн Нилиск, Ирис-Мария Мацкевич и Мария Эмбрих.

В воскресенье пройдут индивидуальные соревнования.

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