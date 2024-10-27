Торгово-промышленная палата в очередной раз предложила Министерству внутренних дел устранить проблему заполнения иммиграционной квоты и отказаться от ее распределения по сферам деятельности, поскольку это оставляет нерешенными реальные проблемы.
Торгово-промышленная палата: имиграционная квота не решает реальную проблему
По мнению Торгово-промышленной палаты, распределять иммиграционную квоту по секторам не имеет смысла, так как с 2017 года спрос иностранцев и потребность эстонских предприятий в видах на жительство на основании иммиграционной квоты значительно превышает квоту. Единственным исключением, по данным Торгово-промышленной палаты, является этот год. Таким образом, распределение иммиграционной квоты не решает проблему ее заполнения.
Введение дополнительного искусственного ограничения, по мнению палаты, приведет к чрезмерному регулированию, поскольку распределение иммиграционной квоты увеличит нагрузку как на Министерство внутренних дел, так и на Департамент полиции и погранохраны (PPA). Кроме того, иностранцам и работодателям будет сложнее разобраться в квоте.
«В Министерстве внутренних дел также предложили распределить квоту на следующий год таким образом, чтобы определенная часть видов на жительство была предназначена для работы в сфере перевозок и складирования, спорта, журналистики, творческой деятельности и работы на основании зарубежного договора. Определенная часть иммиграционной квоты также останется свободной для распределения. На данный момент неизвестно, как квота будет распределена между различными секторами. Это станет ясно в ближайшие месяцы», - пишет Торгово-промышленная палата на своем сайте.
По мнению палаты, нынешняя система распределения иммиграционных квот также не отличается прозрачностью. Например, остается неясным, почему определенная доля видов на жительство в рамках иммиграционной квоты зарезервирована для пяти секторов. По мнению палаты, в Эстонии есть и другие важные сферы, где существует потребность в рабочей силе, но где местная рабочая сила не соответствует потребностям рынка труда в условиях растущей экономики.
В своем письме в Министерство внутренних дел Торгово-промышленная палата подчеркнула необходимость найти решение проблемы слишком низкой иммиграционной квоты, а не распределять иммиграционные квоты по сферам деятельности. Для этого следует повысить иммиграционную квоту или освободить от нее больше видов на жительство.
Одним из решений может стать увеличение квоты на иммиграцию. Другой вариант - исключить из иммиграционной квоты определенных иностранцев или определенные профессии.
Согласно проекту, иммиграционная квота на следующий год составит 1 298 человек, которые, в свою очередь, будут распределены между различными отраслями. Это максимум, разрешенный Законом об иностранцах, или 0,1 процента от постоянного населения Эстонии. По сравнению с нынешним годом квота будет сокращена на пять человек.