Торгово-промышленная палата: имиграционная квота не решает реальную проблему

По мнению Торгово-промышленной палаты, распределять иммиграционную квоту по секторам не имеет смысла, так как с 2017 года спрос иностранцев и потребность эстонских предприятий в видах на жительство на основании иммиграционной квоты значительно превышает квоту. Единственным исключением, по данным Торгово-промышленной палаты, является этот год. Таким образом, распределение иммиграционной квоты не решает проблему ее заполнения.

Введение дополнительного искусственного ограничения, по мнению палаты, приведет к чрезмерному регулированию, поскольку распределение иммиграционной квоты увеличит нагрузку как на Министерство внутренних дел, так и на Департамент полиции и погранохраны (PPA). Кроме того, иностранцам и работодателям будет сложнее разобраться в квоте.

«В Министерстве внутренних дел также предложили распределить квоту на следующий год таким образом, чтобы определенная часть видов на жительство была предназначена для работы в сфере перевозок и складирования, спорта, журналистики, творческой деятельности и работы на основании зарубежного договора. Определенная часть иммиграционной квоты также останется свободной для распределения. На данный момент неизвестно, как квота будет распределена между различными секторами. Это станет ясно в ближайшие месяцы», - пишет Торгово-промышленная палата на своем сайте.