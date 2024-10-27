Сумма названа: именно столько местные жители получают от застройщиков ветропарка

Поскольку в портфеле Vindr также есть ветропарки в Норвегии, Латвии и Швеции, по словам Вийдинга, полезно сравнить, какое допфинансирование ветропарки приносят регионам разных стран. «До сих пор в Швеции существовала система добровольных компенсаций, то есть владельцы ветропарков добровольно платили местным жителям, но эта система не была стабильной и мотивирующей. Однако сейчас система платы за ветропарки обновляется, чтобы создать более единую основу независимо от местоположения ветропарка и мотивировать местные сообщества разрешать строительство новых ветропарков в своем регионе», - сказал глава Vindr Eesti .

По его словам, изменение шведской регуляции приведет к созданию системы, состоящей из двух этапов: местное самоуправление сможет ходатайствовать у государства о получении 0,2 процента налога на имущество ветропарков в местный бюджет, а также будет добавлена компенсация местным жителям, как и в Эстонии, а это означает, что от этого выиграют как люди, живущие рядом с ветряками, так и местное самоуправление. В случае фиксированной процентной платы регионы могут учитывать потенциальную годовую плату, часть которой будет получать как местные органы власти, так и люди, живущие вблизи ветропарков.

«Можно сказать, что на этот раз Швеция движется в направлении эстонской модели, поскольку это больше отвечает интересам жителей окрестностей, а также всего региона», - сказал Вийдинг, который считает, что как местные самоуправления, так и местные жители могли бы увидеть в этом случае реальный источник дохода и долгосрочные выгоды, которые стабильно способствуют развитию региона их проживания.

«Дело в том, что ветропарки не могут строиться бесконечно, и в какой-то момент регионы будут заполнены, и те, кто уже сегодня ищет решения с перспективой в будущее, получат стабильный региональный денежный поток», - сказал Вийдинг.