По словам руководителя компании возобновляемой энергетики Vindr Eesti Марко Вийдинг, в Швеции рассматривают возможность введения аналогичной Эстонии системы платы за ветряки и назвал, сколько в настоящее время предприятиям в Эстонии приходится платить местным жителям.
Сумма названа: именно столько местные жители получают от застройщиков ветропарка
Руководитель Vindr Eesti Марко Вийдинг сказал, что согласно Закону о плате за использование окружающей среды местное самоуправление может ежегодно использовать 0,7-1 процент дохода от продажи ветропарков в пользу самоуправления и местных жителей. «До половины этой суммы должно быть распределено между людьми, живущими на расстоянии до трех километров от ветряков, а оставшиеся деньги могут быть использованы местным самоуправлением по своему усмотрению», - пояснил Вийдинг.
В прошлом году в Эстонии плата за ветряки была получена за четыре участка ветропарков и еще за три, где проекты находились в стадии строительства. «Если первые выплаты составляли около 10 000 евро, то в ближайшие годы, когда в разных регионах Эстонии будут разрабатываться или достраиваться десятки ветропарков, поддержка, которая будет поступать в регионы, обязательно будет в виде шестизначной суммы или даже больше», - сказал Вийдинг.
Он добавил, что окончательная сумма платы за ветряки зависит от выручки от продаж ветропарков, которая, в свою очередь, зависит от производства и цены на электроэнергию. Например, если бы среднегодовая цена на электроэнергию составляла 80 евро за мегаватт-час, а номинальная мощность ветропарка составляла 100 мегаватт, годовая плата составила бы как минимум примерно 168 000 евро и при ожидаемой производительности обычного ветропарка примерно 278 000 евро, которые были бы разделены между местным самоуправлением и близлежащими домохозяйствами.
Вийдинг подчеркнул, что плата за ветряки – это не просто символическая сумма, а важный источник дополнительного дохода для местных жителей и вклад в развитие региона. «Помимо прямой финансовой выгоды, развитие ветропарка предполагает и развитие инфраструктуры региона - строятся или ремонтируются близлежащие дороги и коммуникации, которые модернизируют инфраструктуру региона», - отметил он.
Поскольку в портфеле Vindr также есть ветропарки в Норвегии, Латвии и Швеции, по словам Вийдинга, полезно сравнить, какое допфинансирование ветропарки приносят регионам разных стран. «До сих пор в Швеции существовала система добровольных компенсаций, то есть владельцы ветропарков добровольно платили местным жителям, но эта система не была стабильной и мотивирующей. Однако сейчас система платы за ветропарки обновляется, чтобы создать более единую основу независимо от местоположения ветропарка и мотивировать местные сообщества разрешать строительство новых ветропарков в своем регионе», - сказал глава Vindr Eesti .
По его словам, изменение шведской регуляции приведет к созданию системы, состоящей из двух этапов: местное самоуправление сможет ходатайствовать у государства о получении 0,2 процента налога на имущество ветропарков в местный бюджет, а также будет добавлена компенсация местным жителям, как и в Эстонии, а это означает, что от этого выиграют как люди, живущие рядом с ветряками, так и местное самоуправление. В случае фиксированной процентной платы регионы могут учитывать потенциальную годовую плату, часть которой будет получать как местные органы власти, так и люди, живущие вблизи ветропарков.
«Можно сказать, что на этот раз Швеция движется в направлении эстонской модели, поскольку это больше отвечает интересам жителей окрестностей, а также всего региона», - сказал Вийдинг, который считает, что как местные самоуправления, так и местные жители могли бы увидеть в этом случае реальный источник дохода и долгосрочные выгоды, которые стабильно способствуют развитию региона их проживания.
«Дело в том, что ветропарки не могут строиться бесконечно, и в какой-то момент регионы будут заполнены, и те, кто уже сегодня ищет решения с перспективой в будущее, получат стабильный региональный денежный поток», - сказал Вийдинг.