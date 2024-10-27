Отвечает канцлер юстиции: должен ли ученик хранить телефон в личном шкафчике во время урока?

Канцлера юстиции Юлле Мадизе попросили оценить, соответствуют ли закону правила государственной гимназии Сауэ, обязывающие учеников держать телефоны на беззвучном режиме и убирать их в личный шкафчик во время уроков.

В ответе канцлера юстиции говорится, что если телефон не используется на уроках, то вполне оправданно убирать его с парты. «Предметы, которые не нужны для учебных целей, могут храниться вместе с другими вещами ученика, например, в рюкзаке или в шкафчике для личных вещей, доступ к которым имеет только сам ученик», - отвечает Мадизе.

Канцлер юстиции пояснила, что в то же время ученик сам должен решить, класть ли ему свой телефон в личный шкафчик.

«Чтобы сосредоточиться на учебе, достаточно, чтобы телефон не лежал на парте и был на беззвучном режиме. Важно, чтобы ученики понимали, какие факторы могут помешать обучению, а какие - способствовать ему. Ученик должен понимать необходимость участия в учебном процессе и свою ответственность за него. Учитель имеет право сделать замечание ученику, если тот пользуется телефоном на уроке. При необходимости учитель может попросить ученика отдать телефон учителю: например, если ученик ни в какую не убирает телефон с парты. Однако эта мера должна быть оправданной», - пишет Мадизе.

Канцлер юстиции отмечает, что в правилах школы должно быть указано, в каких случаях можно забирать телефон ученика и как долго его можно хранить в специально отведенном месте. «Школьные правила должны соответствовать закону. Если это не так, то права учеников нарушаются», - добавила Мадизе.