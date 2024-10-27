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Отвечает канцлер юстиции: должен ли ученик хранить телефон в личном шкафчике во время урока?

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Школьный класс. Иллюстративное фото.
Школьный класс. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere/LETA

По словам канцлера юстиции Юлле Мадизе, школа не может обязать ученика убирать свой телефон в личный шкафчик, если ученик не нарушил правила, пользуясь телефоном тогда, когда это запрещено.

Канцлера юстиции Юлле Мадизе попросили оценить, соответствуют ли закону правила государственной гимназии Сауэ, обязывающие учеников держать телефоны на беззвучном режиме и убирать их в личный шкафчик во время уроков.

В ответе канцлера юстиции говорится, что если телефон не используется на уроках, то вполне оправданно убирать его с парты. «Предметы, которые не нужны для учебных целей, могут храниться вместе с другими вещами ученика, например, в рюкзаке или в шкафчике для личных вещей, доступ к которым имеет только сам ученик», - отвечает Мадизе.

Канцлер юстиции пояснила, что в то же время ученик сам должен решить, класть ли ему свой телефон в личный шкафчик. 

«Чтобы сосредоточиться на учебе, достаточно, чтобы телефон не лежал на парте и был на беззвучном режиме. Важно, чтобы ученики понимали, какие факторы могут помешать обучению, а какие - способствовать ему. Ученик должен понимать необходимость участия в учебном процессе и свою ответственность за него. Учитель имеет право сделать замечание ученику, если тот пользуется телефоном на уроке. При необходимости учитель может попросить ученика отдать телефон учителю: например, если ученик ни в какую не убирает телефон с парты. Однако эта мера должна быть оправданной», - пишет Мадизе.

Канцлер юстиции отмечает, что в правилах школы должно быть указано, в каких случаях можно забирать телефон ученика и как долго его можно хранить в специально отведенном месте. «Школьные правила должны соответствовать закону. Если это не так, то права учеников нарушаются», - добавила Мадизе.

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