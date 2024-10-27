По данным Департамента здоровья, за последнюю неделю из-за вирусных инфекций верхних дыхательных путей к врачам обратился 3001 человек, из них 36,8 процента составили дети. Существенных различий в количестве заболевших между различными регионами не отмечено.
За последнюю неделю вирусными инфекциями заразилось более 3000 человек
На сайте Департамента здоровья сообщается, что постоянного распространения гриппа пока не наблюдается, регистрируются лишь отдельные случаи заболевания гриппом.
Лабораторно подтверждены четыре случая гриппа: один случай гриппа типа A, один - типа B, а в двух случаях вирус не был определен. Большинство случаев заболевания было связано с другими респираторными вирусами, из них риновирусы составляли 48 процентов, за которыми следовали аденовирусы и парагрипп.
Согласно данным Европейской сети мониторинга гриппа, активность гриппа в Европейском союзе находится на низком сезонном уровне.
По состоянию на 21 октября за неделю добавилось 867 случаев заболевания COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев снизилось по сравнению с предыдущей неделей на 4,6 процента.
Заболеваемость находится в тенденции к росту в возрастных группах 5–9 лет и 75+ лет. Среди малышей и взрослых заболеваемость снизилась или осталась на прежнем уровне.
Согласно данным, предоставленным больницами, с тяжелым течением COVID-19 было госпитализировано 27 пациентов, из которых 24, или 88,9 процента, были старше 60 лет. Один человек нуждался в интенсивной терапии, летальных случаев не зафиксировано.
Количество госпитализаций по причине тяжелого COVID-19 остается стабильным, спад прекратился и отмечается небольшой рост. Рост заболеваемости среди пожилых людей может привести к увеличению числа госпитализаций.