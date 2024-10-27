Рост цен ударил и по кошелькам беженцев: каждому пятому приходится экономить на продуктах

Согласно результатам опроса, проведенного среди украинских военных беженцев с мая по июль, их экономическая и языковая адаптация в Эстонии в основном проходит успешно.
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Из исследования, проведенного совместно эстонской организацией по помощи беженцам и Международной организацией по миграции (IOM), следует, что темы трудоустройства и изучения языка тесно взаимосвязаны, так как для работы в Эстонии необходимо знание государственного языка. В ряде профессий государство установило языковые требования, которым обязаны следовать работодатели при найме. Половина опрошенных украинцев считают, что изучение эстонского языка улучшило бы их доходы.
Около 60% опрошенных сообщили, что посещали курсы эстонского языка, и примерно 30% понимают и используют большинство повседневных выражений. Некоторые, однако, отметили сложности с совмещением работы и учебы либо отсутствие мест на бесплатных курсах в нужное время.
Большинство участников довольны курсами, хотя некоторые нуждаются в очном обучении, так как большая часть занятий проходит онлайн, что подходит не всем. Беженцы, изучающие язык, также указали на потребность в практике и отметили, что им не хватает языковых клубов или кафе, где можно тренировать язык в неформальной обстановке.
На момент проведения исследования 64% опрошенных были трудоустроены. Высокий уровень занятости украинских беженцев в Эстонии служит примером для других стран Европы. В октябре на учете в Кассе по безработице состояло около 3200 украинцев, что составляет 6,8% от всех безработных.
Четверть работающих имеют степень бакалавра, у пятой части - степень магистра. Около 30% украинских беженцев имеют профессиональное или техническое образование, четверть - среднее или иное специализированное.
Большинство работают по найму, и только семь процентов занимаются предпринимательством, хотя такое же количество опрошенных отметили, что имели собственный бизнес или хозяйство в Украине. Наиболее распространенные сферы занятости - производство (23%), сфера обслуживания (15%), гостиничный и ресторанный бизнес (12%) и строительство (9%). На родине они чаще работали в торговле, образовании, финансах и страховании. У 94% трудоустроенных был письменный трудовой договор, остальные работали неофициально.
В последние три месяца какую-либо государственную помощь или гуманитарную поддержку получали 46% опрошенных. Украинцы получают помощь на тех же условиях, что и эстонцы: родителям предоставляют семейные пособия, а также при необходимости - субсидии на аренду, пособия по безработице или пенсии.
Однако получение пособий не всегда просто: более четверти опрошенных указали, что их финансовое положение улучшилось бы, если бы кто-то помогал им с оформлением социальных пособий. Проблемой часто становится недостаток знаний о порядке их получения - когда, как и у кого запрашивать пособия. Число заявителей на пособия среди украинских беженцев в Эстонии стабилизировалось ниже 3000 человек в месяц, что меньше, чем в начале войны. Например, в апреле и мае первого года войны число заявок превышало 5000 в месяц. С тех пор многие нашли работу и больше не нуждаются в поддержке.
С другой стороны, семь процентов опрошенных указали, что одной из их основных потребностей является еда. Это число примерно совпадает с долей зарегистрированных безработных среди беженцев и с числом получателей пособий на выживание, что указывает на то, что экономически уязвимые беженцы испытывают трудности с удовлетворением базовых потребностей, включая покупку продуктов. Половина опрошенных отметили, что их доходы позволяют покрывать базовые потребности в пище, лекарствах и других жизненно важных вещах. Около 18% заявили, что средств хватает на еду, но не на оплату коммунальных услуг и покупку лекарств. Еще 18% могут покрывать свои расходы, но у них нет средств на крупные покупки, такие как автомобиль.
Как и всех в Эстонии, украинцев затронул рост стоимости жизни. Около 20% опрошенных заявили, что им приходится покупать более дешевую еду. Еще 20% использовали свои сбережения, чтобы оплатить продукты, жилье и медицинские услуги. Сбережений хватает 37% беженцев на один месяц, 22% - на три месяца, 17% - на одну неделю, а 12% не имеют сбережений вовсе.
Около 80% украинских беженцев живут в съемных квартирах. В других странах Европы ситуация с жильем более сложная, и многие беженцы проживают в государственных центрах размещения. 80% из 600 опрошенных заявили, что справляются с расходами на жилье самостоятельно, остальные получают помощь от государства или родственников.
90% опрошенных имеют договор аренды, восемь процентов - устную договоренность. Аренда жилья в основном долгосрочная: 83% могут оставаться в своих жилищах более шести месяцев. Восемь процентов отметили, что им скоро придется съехать, а еще столько же указали, что постоянное долгосрочное жилье является для них главной потребностью.
Средний размер домохозяйств среди респондентов составил 2,35 человека. Около 10% делят жилье с хозяевами или другими беженцами. Половина опрошенных живет в двухкомнатных, а 35% - в однокомнатных квартирах. Около 80% довольны условиями проживания, однако 15% жалуются на нехватку личного пространства.
Эстонская организация по помощи беженцам и Международная организация по миграции (IOM) провели в Эстонии второй год подряд исследование домохозяйств среди украинских военных беженцев при поддержке УВКБ ООН, чтобы отследить их положение, основные проблемы и потребности.