Рост цен ударил и по кошелькам беженцев: каждому пятому приходится экономить на продуктах

В последние три месяца какую-либо государственную помощь или гуманитарную поддержку получали 46% опрошенных. Украинцы получают помощь на тех же условиях, что и эстонцы: родителям предоставляют семейные пособия, а также при необходимости - субсидии на аренду, пособия по безработице или пенсии.

Однако получение пособий не всегда просто: более четверти опрошенных указали, что их финансовое положение улучшилось бы, если бы кто-то помогал им с оформлением социальных пособий. Проблемой часто становится недостаток знаний о порядке их получения - когда, как и у кого запрашивать пособия. Число заявителей на пособия среди украинских беженцев в Эстонии стабилизировалось ниже 3000 человек в месяц, что меньше, чем в начале войны. Например, в апреле и мае первого года войны число заявок превышало 5000 в месяц. С тех пор многие нашли работу и больше не нуждаются в поддержке.