Эстония и Оман подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

«Экономические отношения между Эстонией и Оманом в последние годы сильно развились, особенно в сфере сотрудничества в области цифрового перехода и судоходства. Однако перспектив гораздо больше, и новое подписанное соглашение определенно даст этому положительный импульс», - цитирует посла Эстонии пресс-служба МИД Эстонии.

Соглашение между Эстонией и Оманом соответствует стандартному договору, составленному Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD). Эстония подписывает соглашения об избежании двойного налогообложения, чтобы обеспечить стабильность налоговой среды как для иностранных компаний, инвестирующих в Эстонию, так и для эстонских компаний, расширяющих свою деятельность на зарубежные рынки.

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Помимо устранения двойного налогообложения, для иностранного инвестора важно, чтобы он не облагался более обременительным налогом, чем местные предприниматели в стране назначения инвестиций. Предусмотренное соглашением обязательство по взаимному обмену информацией создает дополнительные возможности для предотвращения налоговых мошенничеств.

Соглашение подлежит ратификации в Рийгикогу.