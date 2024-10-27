Урезания бюджета в стиле эстонских чиновников: в депараменте ищут специалиста по психическому здоровью

В пятницу ERR опубликовал обзор того, как проходят сокращения в государственном секторе, а также отраслевой обзор, отметив, что в Министерстве экономики и коммуникаций отказались делиться информацией о своем секторе.

«В 2024 году в Министерстве сельского хозяйства и регионального развития сократили 27 сотрудников и упразднили несколько должностей, - пишет ERR. Это почти десять процентов от числа государственных служащих в министерстве. На данный момент дальнейших сокращений не планируется».