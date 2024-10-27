Бонусы для российских солдат подняли зарплаты на фермах до уровня IT-специалистов

Для привлечения солдат губернаторы российских регионов начали выплачивать крупные бонусы. Недавно Белгородская область установила рекорд, предложив три миллиона рублей (около 29 000 евро) за службу в армии. Это привело к «перегреву» экономики: практически каждый трудоспособный россиянин занят, а зарплаты сильно подскочили.