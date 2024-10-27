Вс, 27.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Бонусы для российских солдат подняли зарплаты на фермах до уровня IT-специалистов

Copy
Работники овцефермы в Ставропольском крае, Россия.
Работники овцефермы в Ставропольском крае, Россия. Фото: Postimees.ee

Чтобы ежемесячно восполнять потери примерно 20 000 солдат, Россия предлагает все более высокие зарплаты военным, что привело к острому дефициту рабочих на других должностях и резкому росту зарплат в различных отраслях, пишет The Washington Post.

Для привлечения солдат губернаторы российских регионов начали выплачивать крупные бонусы. Недавно Белгородская область установила рекорд, предложив три миллиона рублей (около 29 000 евро) за службу в армии. Это привело к «перегреву» экономики: практически каждый трудоспособный россиянин занят, а зарплаты сильно подскочили.

The Washington Post отмечает, что для частных компаний конкурировать с зарплатами военных становится почти невозможно. Недавний опрос Союза промышленников и предпринимателей России показал, что 82,8% фирм испытывают сложности с поиском сотрудников. По данным Росстата, уровень безработицы в июне упал до 2,4%.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх