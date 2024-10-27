Чтобы ежемесячно восполнять потери примерно 20 000 солдат, Россия предлагает все более высокие зарплаты военным, что привело к острому дефициту рабочих на других должностях и резкому росту зарплат в различных отраслях, пишет The Washington Post.
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Бонусы для российских солдат подняли зарплаты на фермах до уровня IT-специалистов
Для привлечения солдат губернаторы российских регионов начали выплачивать крупные бонусы. Недавно Белгородская область установила рекорд, предложив три миллиона рублей (около 29 000 евро) за службу в армии. Это привело к «перегреву» экономики: практически каждый трудоспособный россиянин занят, а зарплаты сильно подскочили.
The Washington Post отмечает, что для частных компаний конкурировать с зарплатами военных становится почти невозможно. Недавний опрос Союза промышленников и предпринимателей России показал, что 82,8% фирм испытывают сложности с поиском сотрудников. По данным Росстата, уровень безработицы в июне упал до 2,4%.