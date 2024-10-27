Когда речь заходит о бюджетных сокращениях, политики любят сразу ставить под удар спасателей и учителей: мол, вы ведь не хотите отнимать у них зарплату? Нет, люди, как правило, хотят отнять ее у политиков. В Эстонии работа спасательных служб уже сейчас в значительной степени осуществляется благодаря добровольцам.

Сколько в Эстонии спасателей? Это зависит от того, какие данные смотреть. «На сегодняшний день в Спасательном департаменте работают 1077 штатных спасателей (не включая тех, чьи служебные обязанности временно приостановлены). На их основную зарплату уходит 32 394 930 евро (включая доплату за ночные смены и работу в праздничные дни, не включая другие дополнительные расходы, такие как сверхурочная работа). Число добровольных спасателей составляет 2799», - говорит советник отдела кадровой политики Министерства внутренних дел Энели Вензель.

После публикации этого материала Спасательный департамент уточнил, что у них другие данные, чем у министерства: «Всего в Спасательном департаменте работают 2124 сотрудника. 1578 из них - спасатели (включая спасателей, командиров команды, командиров спасательной группы и дежурных руководителей патрульной службы».