Неожиданная статистика: больше трети жертв мошенничества в Балтии – молодые люди

По данным банков, среди жертв телефонного мошенничества в Латвии чаще всего оказываются женщины пенсионного возраста, а потерянные суммы обычно начинаются от 3 000 евро.

Исследование банка SEB показало, что 50% пострадавших от телефонных мошенников - это пенсионеры, причем женщины теряют самые крупные суммы.

Наиболее распространенным видом мошенничества в странах Балтии остается фишинг - жертвы получают сообщения якобы от банков, почтовых служб или телекоммуникационных компаний с просьбой перейти по поддельной ссылке. Эти схемы легко организовать, и они нацелены на большое количество людей, поэтому всегда находятся те, кто передает свои данные.

Телефонные мошенники также активно используют эмоциональное давление, создавая у жертвы чувство паники, чтобы она приняла поспешные решения. «В Латвии и Эстонии наиболее распространены классические телефонные схемы, когда мошенники выдают себя за представителей банковской безопасности. В Литве же преобладает инвестиционное мошенничество, составляющее 40% случаев», - поясняет Марсис Пелцис из SEB.

Мошенники часто находят жертв через социальные сети, где рекламируют «легкие инвестиции» с обещаниями быстрого дохода.

Технологический эксперт Элвис Страздиньш, помогая полиции раскрывать преступления, заметил, что реальная статистика жертв гораздо выше, чем представлено официально, и большинство обманутых - это люди моложе, чем кажется. По его наблюдениям, именно люди в возрасте 30–39 лет чаще становятся жертвами мошенничества, но предпочитают не сообщать об этом. «Люди уверены, что их не обмануть, и мошенники этим пользуются», - добавляет Страздиньш.

Хотя число жертв продолжает расти, многие люди понимают попытки обмана и сообщают о них в полицию, что помогает задерживать мошенников.